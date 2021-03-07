رسيما.. خوان لابورتا رئيسا لنادي برشلونة (فيديو)

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، فوز خوان لابورتا، الرئيس الأسبق للنادي بين العامين (2003 و2010)، في الانتخابات الرئاسية، التي جرت يوم الأحد، بنسبة (54.28%) من الأصوات.

ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة على موقع "تويتر"، "تغريدة" قال فيه إن خوان لابورتا هو الرئيس الجديد للنادي.

🗳 2021 ELECTION 🗳



Joan Laporta, new president of FC Barcelona pic.twitter.com/W0Klb7d1Je — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 7, 2021

The first words of new FC Barcelona president Joan Laporta: pic.twitter.com/z33If9zMPR — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 7, 2021

ونشر الحساب الرسمي للنادي الكتالوني، البيانات الرسمية لانتخابات رئاسة النادي، بعد فرز جميع الأصوات 100%، وحصل خوان لابورتا على نسبة (54.28) بالمائة من الأصوات، وتلاه فيكتور فونت في المركز الثاني بنسبة (29.99%)، ومن ثم وتوني فريشا في المركز الثالث بنسبة (8.58%).

🗳 2021 ELECTION 🗳



The final tally of the FC Barcelona presidential election with 100% of the vote counted. pic.twitter.com/dVS33mjpXe — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 7, 2021

وكان رئيس نادي برشلونة السابق، جوسيب ماريا بارتوميو، قد أعلن استقالته من منصبه كرئيس للنادي الكتالوني، يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020، بعد نجاح حملة سحب الثقة من مجلس إدارة برشلونة ورحيل بارتوميو.

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وبدأت حملة سحب الثقة مع نهاية الموسم الماضي، عقب الخسارة التاريخية لبرشلونة أمام بايرن ميونخ بنتيجة (2-8) ضمن منافسات دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقدم رجل الأعمال جوردي فاري، طلب "سحب الثقة" من بارتوميو وإدارته في 26 أغسطس الماضي، غداة إعلان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عبر رسالة بالفاكس، عن رغبته في الرحيل عن النادي وتفعيل البند الذي يسمح له بفسخ عقده مع برشلونة من جانب واحد، لكن الفريق الكتالوني أكد أن مدة صلاحية البند قد انتهى، ليضطر ميسي الاستمرار مفضلا عدم الدخول في المحاكم، في أوائل سبتمبر الماضي.

وتعهد جميع المرشحين الثلاثة بمحاولة إقناع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بمواصلة مسيرته مع برشلونة، علما أن عقده سينتهي مع النادي بنهاية الموسم الحالي.

ولكن بقدوم خوان لابورتا (58 عاما) يتوقع بقاء النجم الأرجنتيني في ملعب "كامب نو"، نظرا لارتباطه بعلاقة وطيدة مع "البرغوث" تصل لحد الصداقة.

المصدر: وكالات