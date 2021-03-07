أول قرار لإدارة الزمالك بعد خسارة فريقها بثلاثية أمام الترجي

استقرت اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك برئاسة عماد عبد العزيز، على أول قرار بعد خسارة الفريق أمام مضيفه الترجي التونسي (1-3)، أمس السبت، في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال موقع "kooora" الرياضي نقلا عن مصدر مسؤول في بعثة الفريق المصري بتونس، أن عبد العزيز، قرر توقيع غرامات مالية على اللاعبين، بسبب الهزيمة التي عقدت موقف الزمالك في البطولة.

وأعلنت اللجنة المؤقتة، أنها في حالة انعقاد دائم، من أجل تصحيح مسار الفريق، ودراسة الموقف من كل جوانبه.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد الزمالك عند نقطتين، في المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثالثة، بفارق 5 نقاط عن المتصدر الترجي، 3 نقاط عن وصيفه مولودية الجزائر.

المصدر: "kooora"