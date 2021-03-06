شاهد.. هدف عالمي بـ"مقصية" الكعبي

أنجز الوداد الرياضي المغربي مهمته أمام ضيفه حوريا الغيني (2-0)، في اللقاء الذي جمعهما يوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ووضع المهاجم المغربي أيوب الكعبي فريقه في المقدمة بهدف مبكر أحرزه بـ"مقصية" رائعة، في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول

أيوب كريستيانو الكعبي 🇲🇦🔥👏pic.twitter.com/Mm2cQLOtdC — محمد الجزار (@mohamedelgazar4) March 6, 2021

ومن ثم سجل زميله المهاجم التنزاني سايمون مسوفا هدف الأمان الثاني عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، في المركب الرياضي محمد الخامس، بمدينة الدار البيضاء.

الوداد المغربي 2 × 0 حوريا | هدف تاني@Pinterestsportpic.twitter.com/pM9Oi0wpV8 — أهداف المباريات (@goals1802) March 6, 2021

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وحقق الوداد الرياضي انتصاره الثالث على التوالي، ويتربع على عرش صدارة المجموعة الثالثة، بالعلامة الكاملة برصيده 9 نقاط، مبتعد بفارق 5 نقاط عن كل من حوريا وكايزرشيفس الجنوب إفريقي، صاحبي المركزين الثاني والثالث برصيد 4 نقاط لكل منهما.

بينما يقبع فريق بيترو أتلتيكو الأنغولي، الذي خسر أمام كايزرشيفس بهدفين نظيفين أيضا، في قاع ترتيب المجموعة، من دون رصيد.

المصدر: RT