الاتحاد التركي لكرة القدم يوقف المصري مصطفى محمد ويغرمه ماليا

فرضت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد التركي لكرة القدم، عقوبة الإيقاف بحق المصري مصطفى محمد، مهاجم غلطة سراي، لمباراة واحدة وغرامه مالية قدرها 13 ألف ليرة نحو (1700 دولار).

وتلقى المهاجم مصطفى محمد بطاقة حمراء في الدقيقة 57 من عمر مباراة فريقه أمام مضيفه أنقرة غوجو (1-2) أمس الأربعاء، بعدما تعدى بمرفقه على وجه إبراهيم أكتا لاعب الخصم، كما شهد اللقاء احتساب ركلة جزاء ضد غلطة سراي، وجاء منها الهدف الأول.

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ورفض الاتحاد التركي استئناف فريق غلطة سراي، لإلغاء البطاقة الحمراء، وأحال ملف المهاجم المصري، إلى لجنة الانضباط، التي فرضت عليه العقوبة.

يذكر أن مصطفى محمد (23 عاما) انضم إلى صفوف غلطة سراي مؤخرا، وتمكن خلال 5 مباريات من تسجيل 5 أهداف في الدوري، قبل أن يخرج مطرودا بعد أقل من ساعة في المباراة السادسة.

كما سجل المهاجم المصري هدفا في المباراة الوحيدة التي لعبها ضمن مسابقة الكأس، ضد ألانيا سبور، والتي انتهت بخروج فريقه من البطولة.

المصدر: وكالات