تحديد مكان إقامة مباراة ليفربول وضيفه لايبزيغ بدوري أبطال أوروبا

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الخميس، إن ليفربول الإنجليزي سيعود إلى بودابست لمواجهة لايبزيغ الألماني، في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، بسبب قيود "كوفيد-19" على السفر.

وقال الـ"يويفا" في بيان: "يمكن لليويفا التأكيد رسميا أن إياب دور الستة عشر بين ليفربول ولايبزيغ سيقام الآن في بوشكاش أرينا في بودابست".

وأضاف: "يود اليويفا أن يعرب عن امتنانه لناديي ليفربول ولايبزيغ على دعمهما وتعاونهما الوثيق، وكذلك الاتحاد المجري (الهنغاري) على مساعدته وموافقته على إقامة المباراة" في العاصمة بودابست.

ولا يستطيع ليفربول، الذي فاز ذهابا 2-0 على لايبزيغ، في 16 فبراير الماضي، في العاصمة المجرية بودابست، استضافة لايبزيغ في ملعبه "أنفيلد"، لأن الفريق الألماني سيتوجب عليه الخضوع للعزل لمدة عشرة أيام بعد عودته من المملكة المتحدة إلى ألمانيا.

وكانت مباراة الذهاب، التي كان المقرر أصلا إقامتها في ملعب لايبزيغ في ألمانيا، نقلت إلى بودابست أيضا، بعد رفض السلطات الألمانية دخول ليفربول للبلاد بسبب بروتوكولات "كوفيد-19".

وستقام مباراة الإياب في ملعب بوشكاش أرينا في بودابست، في العاشر من الشهر الحالي.

المصدر: رويترز