قائمة الزمالك لمواجهة الترجي.. غياب شيكابالا وعبدالشافي وحازم إمام

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي الزمالك المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء، قائمة الفريق المسافرة إلى تونس، لمواجهة الترجي يوم السبت القادم، ضمن دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الزمالك اليوم الأربعاء إلى تونس على متن طائرة خاصة.

ويحل الفريق المصري ضيفا على الترجي، في مباراة الجولة الثالثة لمرحلة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد نقطتين، متأخرا بفارق نقطتين خلف الترجي المتصدر.

وخلت قائمة الزمالك من أسماء الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام بسبب الإصابة، وكذلك محمد عبد الشافي العائد من الإصابة مؤخرا.

وفي ما يلي قائمة لاعبي الزمالك:

محمود عبدالرحيم جنش، محمد عواد، ومحمد أبوجبل في حراسة المرمي، ومحمود علاء، محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، محمد عبد السلام، أحمد فتوح، عبدالله جمعة، حمزة المثلوثي، فرجاني ساسي، طارق حامد، إمام عاشور، محمد أشرف روقا، يوسف أوباما، أشرف بنشرقي، أحمد سيد زيزو، مروان حمدي، أسامة فيصل، حميد حداد، حسين فيصل، وحسام أشرف.

المصدر: وكالات