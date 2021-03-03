نتيجة قرعة دور الثمانية لكأس روسيا

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس روسيا لكرة القدم، التي جرى سحبها اليوم الأربعاء، عن مواجهة قوية بين لوكوموتيف موسكو، حامل الرقم القياسي برصيد 8 ألقاب، وفريق سوتشي المتألق.

وفي ما يلي نتيجة قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس روسيا لكرة القدم للموسم (2020-2021):

سوتشي – لوكوموتيف موسكو

أرسنال – تسيسكا موسكو

أخمات – أوفا

كريليا سوفيتوف – دينامو موسكو.

📝 «Сочи» примет «Локо», а ЦСКА поедет в Тулу



Держи все пары 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России ⚔️



🗓 Матчи пройдут 7 и 8 апреля pic.twitter.com/hO0X4F2AAR — Матч ТВ (@MatchTV) March 3, 2021

وستقام مباريات دور الثمانية لكأس روسيا يومي 7 و8 أبريل المقبل، على أرض الفريق الأول بالقائمة.

يذكر أن لوكوموتيف موسكو توج باللقب 8 مرات، ولديه فرصة لتعزيز رقمه القياسي والابتعاد بفارق لقبين عن وصيفه، فريق زينيت بطرسبرغ الذي أخفق في الدفاع عن اللقب، إثر خسارته في عقر داره أمام أرسنال (1-2) في الدور ثمن النهائي للمسابقة.

المصدر: RT