بيريز يبلغ زيدان بمصيره مع ريال مدريد

كشف تقرير صحفي إسباني، عن آخر المستجدات المتعلقة بمستقبل المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان.

وذكرت صحيفة "ABC"، أن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، أبلغ زيدان بثقته فيه ورغبته في استمراره في الموسم المقبل.

وأوضح بيريز لزيدان، أنه أفضل مدرب قادر على بناء فريق جديد مع الوافدين الجدد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لاستعادة الألقاب.

وارتبط اسم زيدان، الذي يمتد عقده مع الريال حتى يونيو 2022، بمغادرة "الميرينغي" في حال خروج الفريق من الموسم الحالي خالي الوفاض.

ولم يعد يتبقى لريال مدريد هذا الموسم، سوى المنافسة على لقبي الدوري الإسباني ودوري الأبطال، بعد خسارته كأس السوبر المحلية، وكأس إسبانيا.

ويخوض ريال مدريد، وصيف الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة، مواجهة شبه مصيرية أمام جاره أتلتيكو مدريد المتصدر بـ58 نقطة، يوم الأحد المقبل، وذلك لحساب الجولة الـ26 من "الليغا".

وعلى مستوى دوري أبطال أوروبا، تبقى فرص ريال مدريد كبيرة لتجاوز عقبة أتالانتا في الدور ثمن النهائي وبلوغ دور الثمانية، بعدما فاز الفريق الملكي ذهابا على أرض الفريق الإيطالي بهدف دون رد.

المصدر: وكالات