"الفيفا" يغرم الزمالك المصري

تلقى نادي الزمالك المصري، خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم، لإخطاره بتوقيع غرامة مالية عليه قدرها مليون دولار تسدد لمهاجم الفريق السابق، الغاني بنجامين أشيمبونغ.

وذكر خطاب "الفيفا" الموجه لنادي الزمالك، ضرورة سداد النادي لمستحقات أشيمبونغ قبل 30 مارس الجاري، وإلا ستتم مضاعفة العقوبة.

ولعب أشيمبونع بقميص الزمالك في 2017، لكنه أنهى عقده بعد 11 شهرا فقط، لعدم حصوله على مستحقاته، واتجه لمحكمة التحكيم الرياضية، وحصل على حكم بأحقيته في الحصول على مبلغ مليون و100 ألف دولار، إلا أنه لم يتوصل بأي أموال من نادي الزمالك حتى الآن.

المصدر: وكالات