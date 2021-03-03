رونالدو يعزز صدارته لهدافي "الكالتشيو" ويحقق رقما غير مسبوق (فيديو)

عزز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صدارته لترتيب قائمة هدافي الدوري الإيطالي، بهزه شباك نادي سبيزيا، خلال مباراة أقيمت أمس الثلاثاء، لحساب الجولة الـ25 من "الكالتشيو".

وسجل رونالدو الهدف الثالث في شباك سبيزيا، ليساهم في فوز يوفنتوس بثلاثية نظيفة.

ورفع "الدون" عدد أهدافة إلى 20 هدفا في مسابقة الدوري الإيطالي هذا الموسم، ليبتعد بصدارة هدافي "الكالتشيو"، وبات يتقدم بفارق هدفين عن أقرب منافسيه، مهاجم إنتر ميلان، الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو.

وذكرت شبكة "أوبتا" العالمية للإحصاءات، أن رونالدو أصبح أول لاعب يسجل 20 هدفا على الأقل في آخر 12 موسما في الدوريات الخمسة الكبرى.

12 - Cristiano Ronaldo is the first player to score 20+ goals in each of the last 12 seasons in the top-5 European Leagues. Giant.#JuveSpeziapic.twitter.com/UN1LBAwBRc — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 2, 2021

المصدر: أوبتا"



