برشلونة يكشف حجم إصابة نجمه الواعد بيدري

أعلن نادي برشلونة في بيان رسمي اليوم الأحد، حجم الإصابة التي تعرض لها لاعبه بيدري غونزاليس، خلال مواجهة مضيفه إشبيلية ضمن الجولة الـ25 من الدوري الإسباني لكرة القدم أمس السبت.

وغادر بيدري البالغ 18 عاما أرضية الملعب في الدقيقة الـ71 بعد تعرضه للإصابة.

وقال برشلونة في بيان أمس السبت: "الفحوصات الأولية تؤكد تعرض بيدري لإصابة عضلية في أسفل الساق اليسرى، في انتظار مزيد من الفحوصات للوقوف على مدى الإصابة".

❗الفحوصات الأولية تؤكد تعرض بيدري لإصابة عضلية في أسفل الساق اليسرى، في انتظار مزيد من الفحوصات غداً الأحد للوقوف على مدى الإصابة pic.twitter.com/XveychgeJG — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) February 27, 2021

وأعلن برشلونة في بيان جديد اليوم الأحد: "الفحوصات الطبية تؤكد إصابة بيدري بتشنج عضلي في ربلة الساق اليسرى. مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

❗الفحوصات الطبية تؤكد إصابة بيدري بتشنج عضلي في ربلة الساق اليسرى. مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة. pic.twitter.com/uSlCkngQ9e — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) February 28, 2021

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يذكر أن المباراة انتهت لمصلحة الفريق الكتالوني بهدفين نظيفين في شباك نظيره الأندلسي.

المصدر: fcbarcelona_ara/twitter