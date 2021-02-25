الدوري الأوروبي.. ميلان وروما يتأهلان إلى دور الـ16 (فيديو)

تأهل فريقا ميلان وروما الإيطاليان إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد تخطيهما النجم الأحمر الصربي وسبورتينغ براغا البرتغالي على الترتيب في دور الـ32 من المسابقة.

وجاء تأهل ميلان بعد تعادله مع النجم الأحمر في مباراة الإياب اليوم بنتيجة 1-1، عقب نهاية مباراة الذهاب بالتعادل بنتيجة 2-2، ليخطف "الروسونيري" تذكرة العبور إلى الدور المقبل مستفيدا من أفضلية تسجيله أهدافا أكثر خارج الديار.

وافتتح ميلان باب التسجيل مبكرا منذ الدقيقة التاسعة عن طريق نجمه الإيفواري فرانك كيسي، وعادل للفريق الصربي إلفاردو بن في الدقيقة الـ24 من عمر اللقاء.

وأنهى الفريق الصربي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه ماركو غوبيليجيتش في الدقيقة الـ70، عقب حصوله على الإنذار الثاني.

الهدف الأول لميلان أمام النجم الاحمر عن طريق فرانك كيسي 😍

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🎥 @if24hd_pic.twitter.com/O0HQNkzzjV — أخبـار ميـلان (@Rossoneri_ar) February 25, 2021

وفي مباراة ثانية، تأهل روما بسهولة إلى الدور ثمن النهائي بعد أن جدد فوزه على سبورتينغ براغا بنتيجة 3-1، عقب فوزه بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي.

We move 👊



Goals from Dzeko, Perez and Mayoral clinch victory on the night - and a 5-1 win on aggregate!

#ASRoma#UEL#RomaBragapic.twitter.com/P9VjfaoKWw — AS Roma English (@ASRomaEN) February 25, 2021

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وتناوب على تسجيل ثلاثية روما كل من البوسني إيدين دجيكو والإسبانيان كارليس بيريز وبورخا مايورال في الدقائق 24 و75 و90 على التوالي، فيما سجل هدف براغا الوحيد بريان كريستانتي لاعب روما بالخطأ في شباك فريقه قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين.

المصدر: RT