هدف أوباميانغ "القاتل" يقود أرسنال إلى دور الـ16 للدوري الأوروبي (فيديو)

تأهل أرسنال الإنجليزي إلى الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه بنفيكا البرتغالي 3-2 بالمباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن إياب دور الـ32 من المسابقة.

وافتتح "المدفعجية" باب التسجيل عن طريق الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ في الدقيقة الـ21، قبل أن يقلب الضيوف النتيجة رأسا على عقب بتسجيلهم هدفين متتاليين عن طريق ديوغو غونسالفيز ورافا سيلفا في الدقيقتين 43 و61 على الترتيب.

وعادل أرسنال النتيجة في الدقيقة 67 عن طريق كيران تيرني، قبل أن يعود أوباميانغ ليسجل الهدف الشخصي الثاني والثالث لفريقه قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي من المباراة.

وبهذا الفوز الصعب والثمين، قطع أرسنال تذكرة العبور إلى الدور ثمن النهائي من المسابقة بعد أن انتهت مباراة الذهاب الأسبوع الماضي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

⏰ RESULTS ⏰



✅ Ajax, Shakhtar, Granada, Molde, Villarreal, Rangers and Arsenal join Spurs in round of 16 #UEL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 25, 2021

كما رافق أرسنال إلى الدور المقبل 6 فرق بانتظار استكمال باقي مباريات إياب دور الـ32 من المسابقة في وقت لاحق اليوم.

الفرق السبعة المتأهلة حتى الآن إلى دور الـ16:

1- أرسنال الإنجليزي بفوزه 3-2 على بنفيكا (مباراة الذهاب 1-1).

2- أياكس أمستردام الهولندي بفوزه على ليل الفرنسي 2-1 (مباراة الذهاب 2-1 لمصلحة أياكس).

3- شاختار دونيتسك الأوكراني بفوزه على ماكابي تل أبيب الإسرائيلي بهدف دون رد (مباراة الذهاب 2-0 لمصلحة شاختار).

4- غرناطة الإسباني رغم خسارته أمام نابولي الإيطالي 1-2 بفضل فوزه ذهابا بهدفين نظيفين.

5- مولده النرويجي بفوزه على هوفنهايم الألماني بهدفين نظيفين (مباراة الذهاب 3-3).

6- فياريال الإسباني بفوزه 2-1 على سالزبورغ النمساوي (مباراة الذهاب 2-0 لمصلحة فياريال).

7- غلاسكو رينجيرز الإسكتلندي بفوزه 5-2 على رويال أنتويرب البلجيكي (مباراة الذهاب 4-3 لمصلحة رينجيرز).

المصدر: RT