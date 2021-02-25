 
مباشر

ميسي يخطف زعامة 2021 من الآن

الرياضة

ميسي يخطف زعامة 2021 من الآن
Globallookpress Mutsu Kawamori
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pudk

وقع الأرجنتيني ليونيل ميسي على هدفين في فوز فريقه على ضيفه إلتشي 3-0، الأربعاء، في مباراة مؤجلة من منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

ورفع ميسي رصيده إلى 18 هدفا وفك شراكته لصدارة ترتيب الهدافين مع الأوروغوياني لويس سواريز هداف أتلتيكو مدريد الذي يملك برصيده 16 هدفا.

لكن هذا لم يكن كل شيء بالنسبة لقائد البلوغرانا، في تلك الليلة. 

إقرأ المزيد
ميسي يقود برشلونة للفوز على إلتشي بثلاثية وينفرد بصدارة هدافي
ميسي يقود برشلونة للفوز على إلتشي بثلاثية وينفرد بصدارة هدافي "الليغا" (فيديو)

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن ميسي أصبح أكثر لاعب، في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، تسجيلا للأهداف خلال عام 2021 في كل المسابقات، برصيد 13 هدفا.

وذكرت الشبكة أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، حل في وصافة القائمة برصيد 12 هدفا، وجاء ثالثا إيرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، بـ10 أهداف.

المصدر: twitter/OptaJose

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا