نجم بايرن الشاب يختار اللعب لمنتخب ألمانيا بدلا من إنجلترا

فضّل اليافع جمال موسيالا، لاعب وسط بايرن ميونيخ، بطل أوروبا، تمثيل منتخب ألمانيا بدلا من انجلترا، بعد أن أصبح الثلاثاء أصغر لاعب يسجل لفريقه الألماني بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأصبح اللاعب البالغ 17 عاما أصغر لاعب إنجليزي يسجل هدفا في المسابقة القارية عندما هز الشباك مع بايرن خلال الفوز 4-1 على لاتسيو في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

وبعد ساعات من اللقاء، أعلن جمال موسيالا قراره باختيار منتخب ألمانيا.

وقال موسيالا لمحطة (إيه.آر.دي) التلفزيونية الألمانية: "قلبي مع ألمانيا وقلبي مع إنجلترا. فكرت كثيرا في الأمر، لكن في النهاية استمعت إلى مشاعري، وأن القرار الصحيح سيكون اللعب لألمانيا".

17-year-old Jamal Musiala scores his first Champions League goal 🔥 pic.twitter.com/ctxdOtPYy8 — B/R Football (@brfootball) February 23, 2021

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وقضى موسيالا، المولود في مدينة شتوتغارت الألمانية، أغلب مسيرته في صفوف الناشئين والشباب في فريق تشيلسي الانجليزي بدءا من 2011 وقبل الانتقال إلى بايرن في 2019، لذا هو يملك حق اللعب لمنتخب إنجلترا أيضا.

ولعب موسيالا مع منتخبات الشباب في ألمانيا وإنجلترا، لكنه قال إنه دخل في نقاش مع لوف وساعده ذلك على اتخاذ قرار تمثيل ألمانيا.

وتأهلت ألمانيا إلى بطولة أوروبا هذا العام وستكون مدينة ميونيخ ضمن المدن العديدة المستضيفة لمنافسات المسابقة القارية.

وقال موسيالا: "اللعب في أوروبا، في ميونيخ، يمثل حلما، وسأفعل كل شيء ممكن لأكون حاضرا عن طريق تقديم مستويات مميزة".

المصدر: "رويترز"