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قبل مواجهة ريال مدريد.. أتلانتا الإيطالي يعلن وفاة أحد لاعبيه (صورة)

الرياضة

قبل مواجهة ريال مدريد.. أتلانتا الإيطالي يعلن وفاة أحد لاعبيه (صورة)
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أعلن نادي أتلانتا الإيطالي يوم الثلاثاء وفاة لاعبه الإيفواري ويلي براسيانو تا بي، عن عمر 21 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وقال النادي الإيطالي عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "نأسف للوفاة المبكرة للاعبنا وبطل إيطاليا تحت 19 سنة ويلي براسيانو تا بي ونشارك عائلته وأحبائه حزنهم. إرقد بسلام يا ويلي".

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وانضم تا بي إلى أتلانتا في عام 2019 وساعد النادي على الفوز بلقب الدوري الإيطالي دون 19 عاما في نفس العام، قبل أن يصاب بسرطان الكبد ويبدأ رحلة العلاج مع المرض الخبيث.

يذكر أن أتلانتا سيواجه ريال مدريد الإسباني اليوم الأربعاء ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونزليغ".

المصدر: Atalanta_BC/twitter

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