انسحاب قطر وأستراليا من كأس كوبا أمريكا

أعلن الأمين العام لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "الكونميبول" اليوم الثلاثاء انسحاب أستراليا وقطر من كأس كوبا أمريكا لكرة القدم هذا العام.

وكان من المقرر أن ينضم المنتخبان القطري والأسترالي لعشرة منتخبات من أمريكا الجنوبية في البطولة التي تستضيفها الأرجنتين وكولومبيا في يونيو ويوليو المقبلين.

وقال غونزالو بيوسو في تصريحات إذاعية: "لن تشارك قطر وأستراليا في كأس كوبا أمريكا".

#CopaAmérica, confirmada: sin invitados y con porcentaje de público🏆



Belloso, Secretario General Adjunto de la Conmebol, aseguró la realización del torneo, que podría tener un 30% de aforo, y desestimó la participación de Qatar y Australia.https://t.co/0LsDyh6vfa — TyC Sports (@TyCSports) February 23, 2021

واعتذر الاتحاد القطري لكرة القدم بعد قرار الانسحاب الذي قال إنه اتخذه إثر قرار الاتحاد الآسيوي للعبة "تأجيل المباريات المتبقية من الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 إلى يونيو المقبل" بسبب استمرار تأثير تداعيات جائحة فيروس كورونا. وستتصادم هذه المواعيد الجديدة مع كأس كوبا أمريكا.

قرر الاتحاد القطري لكرة القدم الاعتذار عن المشاركة في بطولة كوبا أمريكا ٢٠٢١ و التي ستقام في مطلع يونيو المقبل و التي تحتضن منافساتها كولومبيا و الارجنتين .https://t.co/AJaSR37Rrdpic.twitter.com/agR0aF3USl — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) February 23, 2021

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وأستراليا مثل قطر من أعضاء الاتحاد الآسيوي وستتأثر أيضا بهذا التأجيل.

ومن المقرر أن تقام نسخة هذا العام من كوبا أمريكا في بلدين لأول مرة في تاريخها حيث ستقام المجموعة الشمالية في كولومبيا والجنوبية في الأرجنتين.

وبالإضافة إلى الدول العشر في القارة كانت أستراليا وقطر ستشاركان في البطولة أيضا.

وكانت المجموعة الشمالية تضم كولومبيا والبرازيل والإكوادور وفنزويلا وبيرو وقطر بينما تضم المجموعة الجنوبية الأرجنتين وبوليفيا وأوروغواي وباراغواي وتشيلي وأستراليا.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة في بوينس آيرس في 11 يونيو بينما يقام النهائي في بارانكيلا في كولومبيا في الـ10 من يوليو.

المصدر: رويترز