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انسحاب الرومانية هاليب من بطولة الدوحة لكرة المضرب

الرياضة

انسحاب الرومانية هاليب من بطولة الدوحة لكرة المضرب
Globallookpress Bai Xuefei
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أعلن منظمو بطولة الدوحة لكرة المضرب، اليوم الثلاثاء، أن الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة ثالثة عالميا، انسحبت من البطولة المقررة في الفترة بين الأول والسادس من مارس المقبل.

ونقل المنظمون على الموقع الرسمي للبطولة في "إنستغرام" تصريحا للنجمة الرومانية البالغة 29 عاما جاء فيه: "للأسف قررت الانسحاب... أتلهف بفارغ الصبر للعودة العام المقبل إلى الدوحة".

انسحاب الرومانية هاليب من بطولة الدوحة لكرة المضرب

ولم توضح هاليب التي خرجت من الدور ربع النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة على يد الأمريكية سيرينا وليامز، بعد خروجها من الدور ذاته من دورة غيبسلاند الأسترالية التحضيرية لأولى بطولات الغراند سلام، لم توضح أسباب قرار انسحابها من البطولة للمرة الثانية تواليا، بعد الأولى العام الماضي.

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يذكر أن هاليب توجت بطلة لبطولة الدوحة عام 2014 على حساب الألمانية أنجيليك كيربر، وخسرت نهائي 2019 على يد البلجيكية إيليز ميرتينز.

المصدر: أ ف ب

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