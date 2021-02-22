شاهد.. حكم يتسبب بطرد لاعب بالخطأ

خسر فريق إسطنبول سبور لاعبا في مواجهته أمام سامسون سبور، بسبب خطأ ارتكبه حكم المباراة، ضمن الجولة الـ22 من الدوري التركي الأول لكرة القدم.

أثارت بطاقة حمراء أشهرها الحكم عند الدقيقة الـ91 الجدل، بعد أن تسببت في طرد اللاعب إدوارد روكا من الفريق المضيف إسطنبول سبور.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء تلاها بأخرى حمراء، ظنا منه أن البطاقة الصفراء تلك هي الثانية للاعب، معلنا خروج اللاعب من المباراة، بعد تدخله ضد بريس دجيدجي من سامسون سبور.

قبل أن يندفع اللاعبون وراء الحكم ليثبتوا خطأه، إذ لم يسبق للاعب تلقي إنذار سابق (البطاقة الصفراء) يستدعي تلقيه بطاقة حمراء، لكنه لم يعترف بالخطأ.

وأنهى "اسطنبول سبور" المباراة بعشرة لاعبين، قبل أن يقرر تقديم شكوى رسمية لاتحاد كرة القدم التركي.

وقال فريق إسطنبول سبور في شكواه أن اللاعب الذي تحصل على البطاقة الصفراء في الدقيقة 59 من المباراة هو كريستال أبازاتس وليس إدوارد روكا، فأخطأ الحكم رغم كل الاعتراضات.

وطالب الجهاز الفني الحكم إعادة مشاهدة المباراة لكن الطلب قوبل بالرفض.

وانتهت المباراة بفوز الضيوف بهدف نظيف، بهذا احتل سامسون سبور وصافة ترتيب الدوري، فيما يقبع اسطنبول سبور في المركز الثالث.

المصدر: cumhuriyet.com.tr