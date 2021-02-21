العراق يخاطب الكويت لخوض مباراة ودية الشهر المقبل

خاطبت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأحد، الاتحاد الكويتي لخوض مباراة ودية بين منتخبي البلدين نهاية شهر مارس المقبل.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي، أنها "خاطبت الاتحاد الكويتي لخوض مباراة ودية نهاية مارس المقبل ضمن تحضيرات المنتخبين للتصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين".

وأضافت: "أرسلنا كتابا رسميا إلى الاتحاد الكويتي، يتضمن إقامة معسكر تدريبي لمنتخبنا الوطني للفترة من الثاني والعشرين إلى الحادي والثلاثين من الشهر المقبل، على أن يلاقي أسود الرافدين الأزرق الكويتي وديا في الثلاثين من مارس ضمن أيام الفيفا".

وفي السابع والعشرين من يناير الماضي، فاز المنتخب العراقي على ضيفه الكويتي بهدفين لهدف في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب ستاد البصرة الدولي في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.

المصدر: RT