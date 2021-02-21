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شاهد لقطة "كوميدية نادرة".. حكم يتصدى لكرة في طريقها إلى المرمى الخالي!

الرياضة

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شهدت مباراة ضمن الجولة السابعة من في الدوري المكسيكي لكرة القدم، بين فريق كروز أزول وضيفه تولوكا (3-2)، اليوم الأحد، خطأ فادحا ارتكبه حكم اللقاء في لقطة نادرة في عالم كرة القدم.

وتقدم فريق كروز أزول بهدفين، وكاد لاعبه هوناتان رودريغيز أن يضيف الهدف الثالث في نهاية الشوط الأول، عندما تابع كرة مرتدة من القائم في الشباك، لكنها اصطدمت بقدم حكم الساحة الذي ظهر فجأة أمام المرمى الخالي، لتذهب إلى خارج أرضية الملعب.

وأدرك الضيوف التعادل بتسجيلهم هدفين متتالين، ومن ثم اقتنص فريق كروز أزول هدف الفوز في الدقيقة 63 من زمن اللقاء.

ويحتل كروز أزول المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، متأخرا بفارق هدف عن فريق كلوب أمريكا المتصدر، ويليهما تولوكا في المركز الثالث برصيد 13 نقطة.

المصدر: وكالات

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