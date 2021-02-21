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وستهام يهزم توتنهام في الدوري الإنجليزي

الرياضة

وستهام يهزم توتنهام في الدوري الإنجليزي
Reuters
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تغلب نادي وستهام يونايتد على ضيفه توتنهام، بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة جمعتهما اليوم الأحد، في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز ثنائية أصحاب الأرض، ميشيل أنطونيو، وجيسي لينغارد، في الدقيقتين 5، و49، بينما سجل لوكاس مورا، هدف توتنهام الوحيد، في الدقيقة 64.

وبهذا الفوز، ارتقى وستهام إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 45 نقطة، بينما تجمد رصيد توتنهام، الذي مني بهزيمته الثامنة هذا الموسم، عند 36 نقطة، في المركز التاسع.

المصدر: RT

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