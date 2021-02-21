رونالدينيو يفتقد والدته

توفيت والدة نجم المنتخب البرازيلي السابق، رونالدينيو، بسبب مضاعفات فيروس كورونا الذي أصابها، وذلك وبحسب ما أورده موقع "SportsCenter" اليوم الأحد.

ولم يعلن رونالدينيو كتابة عن وفاة والدته، دونا ميغولينا، البالغة من العمر 71 عاما، على صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، بل استبدلها بصور سوداء، في إشارة إلى حداده على موت والدته.

El mundo del fútbol abraza a uno de los hombres que mejor trató a la pelota en toda la historia. A los 71 años, murió Miguelina Elói Assis dos Santos: la mamá de Ronaldinho. pic.twitter.com/pYLBPmH1fZ — SportsCenter (@SC_ESPN) February 21, 2021

يذكر أن رونالدينيو (40 عاما) قد أصيب بالفيروس في أكتوبر الماضي، وأعلن بعدها بشهرين إصابة والدته، ودخولها في العناية المركزة، وطلب من متابعيه حينها الدعاء لوالدته والصلاة من أجلها.

Ronaldinho Gaúcho: Murió por COVID-19 la madre del exfutbolista https://t.co/6sx9WUMwyq — América (@americatv_peru) February 21, 2021

المصدر: وكالات