تتويج لاعب إيراني في بطولة دولية بإسرائيل

توج الإيراني، سعيد مولاي، أمس الجمعة، بالميدالية الفضية في بطولة دولية للجودو في إسرائيل.

وشارك مولاي، في بطولة "غراند سلام-تل أبيب"، بعد أن كان قد فر من بلاده إثر تجاهله أوامر السلطات له بالانسحاب من منازلة في بطولة سابقة، كي يتجنب مواجهة منافس إسرائيلي.

وفر مولاي، بطل العالم في الجودو لعام 2018، من إيران إلى ألمانيا، بعد أن قال إن السلطات مارست ضغوطا عليه للانسحاب من بطولة العالم عام 2019 في طوكيو، لتجنب احتمال منازلة اللاعب الإسرائيلي، ساجي موكي، في المباراة النهائية.

وحصل مولاي، الذي رفض الانسحاب وبلغ نصف النهائي في طوكيو، على وضع لاجئ في ألمانيا وتجنس في وقت لاحق بالجنسية المنغولية، وشارك في بطولة "غراند سلام-تل أبيب" ممثلا لدولة منغوليا.

ومُنعت إيران، التي لا تعترف بإسرائيل منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979، من المشاركة، إلى أجل غير مسمى، في مسابقات الجودو الدولية بعد حادثة سعيد مولاي.

المصدر: رويترز