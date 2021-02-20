شاهد.. مبابي يتلاعب بميسي ولاعبين اثنين من برشلونة في رمشة عين

ما زالت عبارات الإشادة والثناء تنهال على النجم الفرنسي كيليان مبابي، بعد تألقه في مباراة باريس سان جيرمان ومضيفه برشلونة منتصف الأسبوع الحالي، ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفرض صاحب الـ22 عاما، نفسه نجما لتلك المباراة، بتسجيله ثلاثية تاريخية في شباك برشلونة، قاد بها الفريق الباريسي للفوز، بنتيجة 4-1.

واحتفت وسائل الإعلام العالمية على مدار الأيام القليلة الماضية، بتألق النجم الفرنسي، كما قام بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر فيديو لمبابي وهو يراوغ نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال مباراة فريقيهما الأخيرة في دوري الأبطال.

Kylian Mbappe humiliating Lionel Messi and FC Barcelona players! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/nmtGzuh6jZ — Mbappe FC (@KMbappeRM) February 17, 2021

وظهر مبابي وهو يتنافس على الكرة مع ميسي في منتصف الملعب، قبل أن يتمكن النجم الفرنسي من مراوغة "البرغوث"، ومن ثم تخلص من لاعبين اثنين آخرين، في طريقه لبناء هجمة مرتدة سريعة لسان جيرمان.

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ونال الفيديو إعجاب عشاق كرة القدم، ويراهن البعض منهم على أن مبابي، هو من سيحمل مشعل الكرة العالمية بعد انتهاء حقبة ميسي، وغريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، اللذين تناوبا على التتويج بجائز أفضل لاعب في العالم في السنوات الـ13 الأخيرة.

المصدر: RT