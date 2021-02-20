ماني يوجه رسالة لزملائه في ليفربول قبيل "ديربي ميرسيسايد"

حث السنغالي ساديو ماني، زملاءه في ليفربول على إظهار الشخصية القوية مرة أخرى، بعد حصولهم على دفعة معنوية قبل "ديربي ميرسيسايد"، بالفوز على لايبزيغ في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويعود "الريدز" إلى المنافسات المحلية اليوم السبت، حيث سيسعى لإنهاء سلسلة من ثلاث هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، من خلال الفوز على جاره وغريمه إيفرتون في "ديربي ميرسيسايد"، ضمن المرحلة الـ25 من المسابقة.

ويأتي لقاء إيفرتون، بعد أربعة أيام من تحقيق "الريدز"، لفوز مقنع في دوري أبطال أوروبا على لايبزيغ 2-0، حيث قطع ماني ورفاقه شوطا كبيرا لبلوغ الدور ربع النهائي لأمجد البطولات الأوروبية.

وقبيل مواجهة إيفرتون، تحدث ماني عن الحالة المزاجية داخل غرفة ملابس ليفربول قائلا: "أعتقد كلاعب كرة قدم محترف أنه ليس من السهل على الإطلاق التعامل مع سلسلة من النتائج السيئة، خاصة عندما تكون معتادا في السنوات الأخيرة على الفوز في كل مباراة تقريبا!.. لدينا المزيد من الخبرة الآن ونعرف كيف يتعين علينا التعامل مع هذا النوع من الأشياء، علينا فقط أن نتحد سويا ونكون إيجابيين قدر الإمكان. أعتقد أنه ليس من السهل بالتأكيد، وهذا أمر طبيعي، لكننا لاعبون ذوو خبرة، ونعرف كيفية التعامل مع هذا النوع من المواقف".

وتابع: "بالطبع الآن أفضل لأننا فزنا بالمباراة الأخيرة، وهذا دافع آخر لنا لمواصلة الإيمان بأنفسنا. إنها كرة القدم، يمكن أن تحدث النتائج السلبية ويمكننا تغييرها. ما يجب فعله هو محاولة إظهار شخصيتنا والفوز بالمباريات، وبالتأكيد ستتغير الأمور".

وعن مستوى ليفربول في الفترة الأخيرة في الدوري الإنجليزي علق الدولي السنغالي: "بالتأكيد يمكنك أن ترى مدى صعوبة الأمر بالنسبة لنا هذا الموسم، وكما قلت، إنه جزء من كرة القدم. منذ البداية لم نتوقع ذلك بسبب ثقتنا بأنفسنا وبالفريق الذي لدينا، وبجودة الفريق. ثم حدث الأمر بشكل مختلف، وهو ما عليك التعامل معه لتغييره، عليك إظهار نضجك وشخصيتك أيضا. علينا أن نجمع كل ذلك معا الآن لتغيير هذا الوضع، وهو أمر معقد حقا. كما قلت، الآن سنفعل كل ما في وسعنا للقتال في هذه المباريات الأخيرة المتبقية".

ويحتل ليفربول، حامل اللقب، المركز السادس حاليا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 40 نقطة، ويتخلف بفارق 16 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي.

المصدر: liverpoolfc.com