فيورنتينا يكرم قاهر ميلان بثلاثية

تغلب فريق فيورنتينا على ضيفه سبيزيا بثلاثة أهداف من دون رد، في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ووقع على ثلاثية أصحاب الأرض كل من اللاعبين، دوشان فالهوفيتش، وغايتانو كاستروفيلي، وفالنتين إيسيريك في الدقائق (48، و64، و82) على الترتيب.

وحقق فيورنتينا أول انتصار له بعد هزيمتين متتاليتين، وقفز إلى المركز الثاني عشر، برصيد 25 نقطة.

في المقابل، مني سبيزيا بالهزيمة الأولى بعد انتصارين متتالين من ضمنهما فوزه المفاجئ على ميلان (2-0) في الجولة الماضية، وتوقف رصيده عند 24 نقطة، وتراجع إلى المركز السادس عشر على سلم الترتيب، حتى الآن.

المصدر: RT