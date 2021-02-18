فينغر يكشف الصفقة التي أضعفت قوة ليفربول

صرح الفرنسي آرسين فينغر، المدرب السابق لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، بأن الإسباني تياغو ألكانتارا أضعف من قوة خط وسط فريق ليفربول في هذا الموسم.

وقال فينغر في تصريحات نشرها موقع "شبورت" الألماني: "بالنسبة لي، تياغو هو مشكلة نموذجية للمدرب".

وأضاف: "ليفربول كان جائعا جدا وعدوانيا في خط الوسط. كمدرب تعتقد أن ضم لاعب مميز تقنيا (تياغو) سيجعل الفريق أفضل".

وأوضح أرسين: "عندما تتعاقد مع لاعب مميز تقنيا، فإنك تفقد القوة في خط الوسط وتدمر قليلا من قوة ليفربول".

وتابع المدرب الفرنسي الشهير: "أحيانا تؤدي رغبتك في تحسين الفريق إلى أخذ شيء (قوي) منه".

وانتقل تياغو ألكانتارا (29 عاما) إلى صفوف "الريدز" خلال الصيف الماضي، قادما من بايرن ميونخ الألماني، لكنه ابتعد عن الملاعب لفترة بسبب إصابة قوية إضافة إلى إصابته بفيروس كورونا، الأمر الذي انعكس سلبا على مستواه في المباريات التي لعبها مع الفريق الإنجليزي.

يذكر أن ليفربول، حامل لقب بطل "البريمير ليغ"، يحتل المركز السادس في ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، متخلفا بفارق 16 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي.

المصدر: وكالات