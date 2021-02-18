مصطفى محمد يحذر نجم الأهلي المصري بعد تجاوزه في حق والدته (فيديو)

وجه مهاجم الزمالك المعار لنادي غلطة سراي التركي لكرة القدم، مصطفى محمد، تحذيرا للنجم السابق لنادي الأهلي ومنتخب مصر، أحمد بلال، بعد تجاوز الأخير في حق والدته.

ورد أحمد بلال على سؤال حول ما الذي بينه ومصطفى محمد، خلال مداخلة هاتفية له في إحد البرامج على شاشة قناة "أون تايم سبورتس"، رد بطريقة غير لائقة، تسببت في هجوم الجماهير عليه، حيث قال في رده :"أنا مالي بمصطفى محمد، هو أنا متجوز أمه؟".

سقطه جديده من نفس البرنامج حدثت بالامس

من الاعلامي الاهلاوي كريم رمزي

قام باستضافة لاعب الاهلي السابق "أحمد بلال" وسأله ما الذي بينك وبين مصطفي محمد رد قال علي الهواء هو انا متجوز امة في تجاوز شديد#قنوات_on_تعريض_وتعصبpic.twitter.com/roC2NFA2n0 — حاتم الشيخ (@HatemElshekh1) February 17, 2021

وجاء بعدها رد مصطفى محمد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث كتب: "عمري ما زعلت من أي نقد بتعرض، ليه وأحترم كل آراء الكباتن الكبار وأستفيد من كلامهم، لكن لما الأمر يوصل لي دخول الأم في دا مفيهوش أي احترام، أتمني أن الناس تحترم نفسها في الكلام".

عمري ما زعلت من اي نقد بتعرض ليه وبحترم كل اراء الكباتن الكبار وبستفيد من كلامهم لكن لما الامر يوصل لي دخول الام في دا مفهوش اي احترام اتمني ان الناس تحترم نفسها في الكلام👌 — Mostafa Mohamed (@mmostafa_11) February 17, 2021

ويتألق مصطفى محمد رفقة غلطة سراي منذ انضمامه إليه على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قادما من الزمالك، حيث أحرز 4 أهداف في أول 4 مباريات له مع فريقه الجديد، وساعده في تصدر الدوري التركي.

المصدر: مواقع التواصل