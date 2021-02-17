نادال يودع أستراليا

فجر اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، مفاجأة من العيار الثقيل، بإطاحته بالنجم الإسباني رافائيل نادال، من الدور ربع النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى.

تقدم نادال المصنف الثاني عالميا، بمجوعتين متتاليتين، ولكن تسيتسيباس، المصنف خامسا، تمكن من قلب النتيجة لصالحه والفوز بثلاث مجموعات لاثنتين، تفاصيلها كالتالي: (3-6) و(2-6) و(7-6) و(6-4) و(7-5)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء.

🇬🇷 Comeback complete 🇬🇷@steftsitsipas comes from two sets to love down to advance to his second #AusOpen semifinal.#AO2021pic.twitter.com/8A9bkUwo26 — #AusOpen (@AustralianOpen) February 17, 2021

وضرب ستيفانوس تسيتسيباس موعدا في الدور قبل النهائي مع الروسي دانييل مدفيديف الذي تغلب بدوره على مواطنه أندريه روبليف بثلاث مجموعات من دون رد، بواقع: (7-5) و(6-3) و(6-2).

المصدر: RT