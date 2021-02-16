 
مباشر

شاهد.. هدف الأهلي في مرمى المريخ السوداني

الرياضة

شاهد.. هدف الأهلي في مرمى المريخ السوداني
AFP /Karim JAAFAR
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/psgp

تقدم نادي الأهلي المصري على ضيفه المريخ السوداني (1-0) في المباراة بينهما اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وسجل الأهلاوي محمد مجدي أفشة هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 57 من زمن اللقاء الجاري على ملعب "السلام" بالقاهرة.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا