شاهد.. هدف الأهلي في مرمى المريخ السوداني

تقدم نادي الأهلي المصري على ضيفه المريخ السوداني (1-0) في المباراة بينهما اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وسجل الأهلاوي محمد مجدي أفشة هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 57 من زمن اللقاء الجاري على ملعب "السلام" بالقاهرة.

دوري ابطال افريقيا : الاهلي المصري 1 - 0 المريخ السوداني | هدف افشه



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pic.twitter.com/73uveGEjHJ — سناب igoal1 (@cafcl_4) February 16, 2021

المصدر: RT