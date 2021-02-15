بعد رحيل مارادونا.. عرض سيارة فخمة له للبيع مع أوراقها الأصلية (صور)

أعلن مدير دار المزادات الدولية "بونهامز" بول دارفيل أن سيارة "بورش 911" التي قادها الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، سيتم بيعها في مزاد بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقال مدير المزادات عبر بيان رسمي: "يسعدنا أن نقدم سيارة بورش النموذجية من تسعينيات القرن الماضي بمصدرها الفريد والملون. سوف يروق الأمر لكثير من مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى السيارة، سيتمكن الفائز المحظوظ أيضا من الحصول على أوراق السيارة الأصلية".

ووفقا للشركة المسؤولة عن المزاد، فقد تم اعتقال النجم الراحل مارادونا من قبل الشرطة عندما كان لاعبا في صفوف برشلونة الإسباني، وذلك لقيامه بكسر الإشارة الحمراء وقيادته بسرعة 120 كلم/ ساعة في شوارع إشبيلية الإسبانية.

وهذه أول سيارة من مقتنيات أسطورة كرة القدم الأرجنتينية تباع بعد رحيله، وبحسب التقديرات الأولية، تبلغ قيمة سيارة "بورش 911" نحو 175 ألف استرليني، وسيقام المزاد في الفترة من 3 إلى 10 مارس.

واشترى مارادونا هذه السيارة بعد انتقاله من نابولي لإشبيلية (1992-1993) مقابل 4.5 مليون جنيه إسترليني، وتم إيصالها إليه في 6 نوفمبر 1992.

واستأجر الأسطورة الراحل، فيلا في حي خوان أنتونيو رويز رومان، حيث يقام مهرجان مطاردة الثيران واعتاد الناس في الحي مشاهدة نجمهم وهو يقود سيارته الفريدة في الشارع.

وباع مارادونا سيارته "بورش" بعد رحيله عن إشبيلية، لشخص في جزيرة مايوركا وبعد 20 عاما حصلت عليها مجموعة فرنسية في عام 2016.

يذكر أن مارادونا بطل مونديال المكسيك 1986 وبطل الدوري الإيطالي مع نابولي عامي (1987 و1990)، فارق الحياة متأثرا بمضاعفات في القلب في 25 من الشهر فبرار الماضي، عن عمر ناهز 60 عاما في منزله في تيغري، بشمال العاصمة بوينوس أيرس.

المصدر: وكالات