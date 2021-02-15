كلوب يحسم الجدل حول مستقبله مع ليفربول

وضع الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول اليوم الاثنين حدا للتكهنات بشأن احتمال رحيله عن حامل لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بسبب تراجع مستوى الفريق في الفترة الأخيرة.

ويعاني فريق ليفربول من تراجع في النتائج، فقد مني "الريدز" للهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري، للمرة الأولى منذ عام 2014، وذلك بعد سقوطه أمام مضيفه ليستر سيتي (1-3) يوم السبت الماضي، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب "البريميرليغ"، برصيد 40 نقطة، متخلفا بفارق 13 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي، الذي لديه مباراة مؤجلة أيضا.

وأظهر مشجعون من ليفربول مساندتهم للمدرب كلوب، البالغ من العمر 53 عاما، بتعليقهم لافتة ضخمة على أسوار ملعب "آنفيلد" معقل "الريدز" مكتوب عليها "يورغن كلوب، لن تسير وحدك أبدا" وهو الشعار الشهير للنادي والنشيد المعروف لجمهور الفريق.

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وقال كلوب في مؤتمر صحفي قبل مباراته الهامة أمام مضيفه لايبزيغ الألماني في ذهاب دور الستة عشر لدوري الأبطال، يوم غد الثلاثاء: "أنا ممتن جدا لهذه المساندة. أدعوكم لعدم القلق".

وأضاف: "الشائعات عن استقالتي أو التوقف لفترة عن التدريب كلها غير صحيحة. لا أحتاج لفترة راحة. الكل يعرف مدى صعوبة الظروف التي نمر بها لكنها لم تكن مجرد ثلاثة أسابيع. كانت أطول من ذلك".

وأوضح: "أعمل منذ 30 عاما في كرة القدم.. لا داعي للقلق. اللحية تزداد شيبا ولا أنام كثيرا لكني مفعم بالطاقة".

وأرجع المدرب الألماني سبب تراجع نتائج ليفربول مؤخرا إلى الأخطاء الفردية أكثر منها تراجع الأداء الجماعي وقال إن الفريق مفعم بالثقة قبل مواجهة لايبزيغ غدا، في مباراة نقلت إلى هنغاريا بسبب قيود السفر بين ألمانيا وبريطانيا لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وأضاف: "الحالة المزاجية جيدة. نحن مستعدون للمواجهة.. بالطبع لا نشعر بالسعادة لوجودنا في المركز الرابع في الدوري الممتاز وبحصولنا على 40 نقطة فقط. لكننا سنجد حلا لهذا الموقف".

وأشار كلوب إلى أن لاعب خط الوسط نابي كيتا عاد إلى التدريبات بعد تعافيه من إصابة في الكاحل لكنه لن يسافر مع الفريق إلى المجر.

المصدر: رويترز