رسميا.. مصر تستضيف مباراة الوداد المغربي وكيزر تشيفز في دوري الأبطال

أعلن نادي الوداد البيضاوي المغربي لكرة القدم، توصله لاتفاق على إقامة مباراته ضد ضيفه كايزر تشيفز الجنوب إفريقي ضمن دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، في مصر.

وقال الوداد عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "ننهي إلى علم الجمهور الودادي الكريم أنه تقرر إجراء المباراة التي ستجمع الوداد وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي بملعب السلام في القاهرة".

وأضاف "تتوجه إدارة الوداد الرياضي بالشكر الجزيل لفوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم الذي لم يدخر جهدا في سبيل إيجاد ملعب محايد بإمكانه احتضان المباراة، حيث كثف من اتصالاته، رغم أن الاتحاد الإفريقي (الكاف) أمهل الاتحاد المغربي 24 ساعة فقط لتحديد مكان إجراء المواجهة".

وأكمل البيان: "الوداد يتوجه بالشكر كذلك لوزارة الشباب والرياضة المصرية والاتحاد المصري على موافقتهما على احتضان هذه المباراة".

ننهي إلى علم الجمهور الودادي الكريم انه تقرر إجراء المباراة التي ستجمع الوداد وكايزر شيفس الجنوب إفريقي بملعب السلام... Posted by Wydad Athletic Club - WAC on Sunday, February 14, 2021

وكان الاتحاد المغربي، أرسل خطابا إلى "الكاف"، قبل أيام يخبره فيه بأن السلطات المحلية، ترفض إقامة مباراة الوداد وضيفه كايزر تشيفز التي كانت مقررة يوم السبت الماضي على ملعب محمد الخامس بالدار لبيضاء "بسبب السلامة الصحية المرتبطة بالتطورات الأخيرة لجائحة فيروس كورونا".

ويفرض المغرب حظرا على الرحلات الجوية مع جنوب إفريقيا، بسبب السلالة الجديدة لفيروس كورونا هناك.

وطلب الاتحاد المغربي تأجيل المباراة أو إقامتها في ملعب محايد.

في المقابل، طالب "الكاف" الاتحاد المغربي بالبحث عن ملعب محايد لاحتضان اللقاء في غضون 24 ساعة وهو ما تحقق.

ويتنافس الوداد مع كايزر تشيفز ضمن المجموعة الثالثة، إلى جوار حوريا الغيني، وبترو أتلتيكو الأنغولي.

المصدر: حساب نادي الوداد