الكشف عن أفضل لاعب كرة قدم شاب في العالم

تصدر النجم الإسباني الشاب وجناح برشلونة أنسو فاتي تصنيف أفضل 50 لاعبا في سن العشرين عاما أو أقل في العالم.

ونشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الجمعة قائمة بأفضل 50 لاعبا من مواليد 2001 أو ما بعده.

🔄 (ANSU): Juventus are thinking of Ansu Fati as a possible replacement for Cristiano Ronaldo.



• The Italian club would be willing to make a significant offer to Barcelona to gain the services of the youngster.#FCB#Juve#Transfers 🇪🇸



Via (🟠): @cmdotcom [Through MD] pic.twitter.com/utK6dnxZGj — Barça Buzz (@Barca_Buzz) February 13, 2021

إقرأ المزيد

وظهر فاتي لأول مرة في الفريق الكتالوني في أغسطس 2019، وبات أصغر لاعب في برشلونة منذ 76 عاما.

وأحرز اللاعب البالغ 18 عاما الهدف الأول للكتالونيين في 31 أغسطس من نفس العام، في شباك أوساسونا.

ويملك فاتي في رصيده 11 هدفا في 31 مباراة بقميص برشلونة في جميع المسابقات.

كما شارك فاتي المنتخب الإسباني دوليا، وظهر معه في أربع مباريات وسجل هدفا واحدا.

المصدر: le10sport.com