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الكشف عن أفضل لاعب كرة قدم شاب في العالم

الرياضة

الكشف عن أفضل لاعب كرة قدم شاب في العالم
AFP LLUIS GENE
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تصدر النجم الإسباني الشاب وجناح برشلونة أنسو فاتي تصنيف أفضل 50 لاعبا في سن العشرين عاما أو أقل في العالم.

ونشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الجمعة قائمة بأفضل 50 لاعبا من مواليد 2001 أو ما بعده.

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وظهر فاتي لأول مرة في الفريق الكتالوني في أغسطس 2019، وبات أصغر لاعب في برشلونة منذ 76 عاما.

وأحرز اللاعب البالغ 18 عاما الهدف الأول للكتالونيين في 31 أغسطس من نفس العام، في شباك أوساسونا.

ويملك فاتي في رصيده 11 هدفا في 31 مباراة بقميص برشلونة في جميع المسابقات.

كما شارك فاتي المنتخب الإسباني دوليا، وظهر معه في أربع مباريات وسجل هدفا واحدا.

المصدر: le10sport.com

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