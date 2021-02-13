شاهد.. هدف مميز لنجمة مانشستر سيتي من تسديدة طويلة
سجلت لاعبة الوسط الاسكتلندية كارولين وير كرة رائعة في وقت متأخر لتقود فريقها مانشستر سيتي للفوز 3-0 على الجار اللدود مانشستر يونايتد، والصعود إلى وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي.
وجاء الهدف الثالث للسيتي من تسديدة طويلة خارج منطقة الجزاء أرسلتها كارولين إلى خلف حارسة مرمى "الشياطين الحمر"ماري إيربس لتسكن الشباك في الدقيقة الـ84.
Wow. Caroline Weir. pic.twitter.com/XOW8HClrQ3— Rodrigo Carvalho (@rodrigoccc97) February 12, 2021
وبهذا الفوز نجح السيتي في تسلق سلم الترتيب للمركز الثاني برصيد 33 نقطة وبفارق نقطتين خلف تشيلسي المتصدر بعد 14 مباراة.
فيما مني يونايتد بهزمته الثانية على التوالي وتراجع إلى المركز الثالث برصيد 32 نقطة بعد أن خاض 15 مباراة.
المصدر: sportstar.thehindu.com