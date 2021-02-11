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الشناوي يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي وبالميراس بعد تألقه في ركلات الترجيح

الرياضة

الشناوي يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي وبالميراس بعد تألقه في ركلات الترجيح
AFP Karim JAAFAR
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حصل محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي المصري على جائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت فريقه مع بالميراس البرازيلي بكأس العالم للأندية لكرة القدم، اليوم الخميس.

وقاد الشناوي فريقه للفوز بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 بعد أن تألق وتصدى للركلتين الأولى والأخيرة للفريق البرازيلي.

ولجأ الفريقان لركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل من دون أهداف في المباراة التي جمعتهما لتحديد المركزين الثالث والرابع لمونديال الأندية على ملعب "المدينة التعليمية" في مدينة الريان القطرية.

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وهذه المرة الثانية التي يحرز فيها الأهلي المركز الثالث بكأس العالم للأندية بعد أن أحرز البرونزية في نسخة عام 2006.

المصدر: RT

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