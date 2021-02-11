الشناوي يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي وبالميراس بعد تألقه في ركلات الترجيح

حصل محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي المصري على جائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت فريقه مع بالميراس البرازيلي بكأس العالم للأندية لكرة القدم، اليوم الخميس.

وقاد الشناوي فريقه للفوز بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 بعد أن تألق وتصدى للركلتين الأولى والأخيرة للفريق البرازيلي.

الحمد لله علي نعمة محمد الشناوي 🦅❤️ pic.twitter.com/J0NPy2Vs1C — Fi AlAhly - فى الأهلي (@FiAlAhly) February 11, 2021

ولجأ الفريقان لركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل من دون أهداف في المباراة التي جمعتهما لتحديد المركزين الثالث والرابع لمونديال الأندية على ملعب "المدينة التعليمية" في مدينة الريان القطرية.

اللجنة المنظمة للبطولة تختار الشناوي رجل المباراة 💪🏻🦅🧤 pic.twitter.com/IfP8uaIKof — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 11, 2021

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وهذه المرة الثانية التي يحرز فيها الأهلي المركز الثالث بكأس العالم للأندية بعد أن أحرز البرونزية في نسخة عام 2006.

المصدر: RT