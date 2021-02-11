"فيفا" يسلط الضوء على مشجع الأهلي المصري الكفيف في مدرجات قطر

كشف موقع "فيفا" عن القصة الكاملة لمشجع النادي الأهلي الكفيف في مونديال الأندية في قطر، الذي اعتمد على وصف زوجته للمباراة.

وقال الموقع أن إكرامي أحمد، شاب منوفي من مصر ولد كفيفا، يصف نفسه بالمشجع الأهلي العاشق، حيث زاد حبه وتشجعيه للفريق الأحمر في فترة شهد خلالها النادي عصره الذهبي، وضم بين صفوفه عددا من ألمع نجوم كرة القدم من بينهم: "الحضرى وبركات وأبو تريكة وفلافيو وجليبرتو"، وغيرهم من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم المصرية والإفريقية.

يقيم إكرامي، الذي يبلغ من العمر 31 عاما، في الدوحة، ويعمل مشرفا للبرامج في مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين، ولم تقف الإعاقة البصرية حاجزا أمام شغفه بكرة القدم.

وقال إكرامى، وهو يشق طريقه بمساعدة زوجته إلى استاد المدينة التعليمية لحضور مباراة الأهلي أمام الدحيل القطري في بطولة كأس العالم للأندية وفقا لموقع "فيفا"، إن كثير من الأشخاص يعبرون عن دهشتهم واستغرابهم كيف لشخص كفيف أن يهتم برياضة كرة القدم دون أن يرى الاستاد واللاعبين، ليجيب إكرامي: "يمكن لشخص كفيف الاستمتاع بحضور مباراة كرة قدم مثل شخص مبصر على حد سواء، ما لا يعرفه البعض أن للكفيف عالمه الخاص، ولديه مهارة فريدة فى تسخير الحواس الأخرى لرسم صورة نابضة بالحياة فى مخيلته، ما يجعله قادراً على قضاء وقت ممتع مليء بالحماس والتفاعل مع اللعبة، ولهذا السبب نجد الكثير من المشجعين من ذوى الإعاقة البصرية متحمسين لرياضة كرة القدم".

وأشار موقع الفيفا، إلى أن إكرامي لم يسبق له حضور مباراة للنادي الأهلي في الاستاد قبل كأس العالم للأندية بالدوحة، وكان يكتفي بمتابعة مباريات الفريق عبر شاشة التلفزيون، كما تابع الكثير من المباريات ومن بينها منافسات النسخة السابقة من كأس العالم للأندية التي أقيمت أيضا فى قطر، وكذلك مباريات كأس العالم روسيا 2018.

المصدر: "Road to 2022"