لاسارتي "مدرب الأهلي السابق" مديرا فنيا جديدا لمنتخب تشيلي

أعلن الاتحاد التشيلي لكرة القدم الأربعاء، تعيين الأوروغوياني مارتن لاسارتي مدربا جديدا للمنتخب وذلك قبل أسابيع قليلة من استئناف تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

وقال الاتحاد في بيان إن "لاسارتي يستلم قيادة المنتخب التشيلي للتنافس في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022 وكوبا أميركا 2021 في الأرجنتين وكولومبيا، وجميع تحديات المنتخب الوطني".

¡OFICIAL! Martín Lasarte es el NUEVO entrenador de la Selección de Chile. pic.twitter.com/Paf0m4cHKP — SportsCenter (@SC_ESPN) February 10, 2021

وأضاف أن "عقد المدرب يتمدد تلقائيا في حال التأهل إلى كأس العالم".

وسيبدأ لاسارتي الذي يخلف الكولومبي رينالدو رويدا (غادر لتدريب منتخب بلاده)، مشواره ضد باراغواي في 25 مارس المقبل.

وتحتل تشيلي المركز السادس في مجموعة أميركا الجنوبية بأربع نقاط فقط من أربع مباريات.

ويعرف الأوروغوياني البالغ 59 عاما كرة القدم التشيلية جيدا، إذ سبق له أن درب أندية يونيفرسيداد دي تشيلي ويونيفرسيداد كاتوليكا بين عامي 2012 و2015.

كما يملك تجارب في إسبانيا (ريال سوسييداد) وأوروغواي (ناسيونال)، والإمارات (الوصل)، ومصر (الأهلي).

المصدر: "أ ف ب"