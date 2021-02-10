 
مباشر

وفاة أسطورة ريال مدريد

الرياضة

وفاة أسطورة ريال مدريد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pqsb

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني الأربعاء عن وفاة إنريكي بيريز "باتشين" أحد أساطير كرة القدم للنادي الملكي عن عمر يناهز الـ82 عاما.

وذكر النادي في بيان رسمي على الموقع الالكتروني للنادي :"ريال مدريد يود التعبير عن خالص تعازيه وتعاطفه مع زوجة الراحل وابنتيه كريستينا وميرسيدس وحفيديه خافيير وكريستينا وجميع أقاربه ومحبيه".

إقرأ المزيد
راموس يبلغ ريال مدريد بقراره النهائي
راموس يبلغ ريال مدريد بقراره النهائي

ولعب باتشين للريال خلال الفترة من 1959 إلى 1968.

وخلال تسعة مواسم في صفوف الريال، خاض النجم الراحل 218 مباراة وفاز مع الفريق بلقبين في البطولة الأوروبية ولقب واحد في كأس إنتركونتيننتال إضافة للفوز معه بسبعة ألقاب في الدوري الإسباني ولقب واحد في كأس إسبانيا.

كما لعب باتشين، الذي ظل لعب بقميص الريال على مدار مسيرته المهنية، للمنتخب الإسباني لكرة القدم.

المصدر: realmadrid.com

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا