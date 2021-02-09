مبادرة نبيلة من رونالدو وجورجينا تجاه طفل عمره سبعة أعوام

تكفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، وصديقته جورجينا رودريغيز، بتكاليف عملية جراحية لطفل يبلغ من العمر سبع سنوات مصاب بسرطان الأرومي العصبي.

وقال والدا الطفل توماس إنه بعد الأموال التي حصل عليها من "الدون"، تم نقل الصبي الصغير إلى مستشفى ديبرون في برشلونة.

وبدأت القصة عندما تم تشخيص الطفل البرتغالي توماس (7 سنوات) بالإصابة بورم عصبي نادر في سبتمبر 2019.

وتعرض الطفل البرتغالي لانتكاسة في أكتوبر من العام الماضي، وحاول والداه الحصول على تمويل لإجراء عملية جراحية مكلفة، واستجاب كريستيانو وجورجينا لهذه المناشدات.

Tomas is a 7-year-old boy battling cancer & Ronaldo has donated towards his treatment. his parents say



"Thank you Georgina and Cristiano for your help, solidarity and great heart. Infinite thanks for helping us so that Tomas can access treatment."👏https://t.co/VhByEd4XcU — Legit.ng (@legitngnews) February 8, 2021

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بعدها أرسل والد توماس رسالة شكر إلى الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات وصديقته عارضة الأزياء الإسبانية، قال فيها: "شكرا لكما جورجينا وكريستيانو على مساعدتكما وتضامنكما وقلبكما الكبير. شكرا كثيرا لمساعدتنا حتى يتمكن توماس من الحصول على العلاج".

وفي الوقت نفسه، ليست هذه هي المرة الأولى التي يتبرع فيها اللاعب البالغ 36 عاما لقضية نبيلة خلال مسيرته المهنية، ففي العام الماضي، اشترى هو ووكيله خورخي مينديز إمدادات طبية بقيمة مليون جنيه إسترليني، للمساعدة في مكافحة جائحة فيروس كورونا في بلاده البرتغال.

المصدر: legit.ng