شوبير: إلغاء تقنية "الحكم المساعد" في كأس مصر

فجر الإعلامي المصري، أحمد شوبير، حارس الأهلي السابق ونائب رئيس اتحاد الكرة السابق، عن مفاجأة بشأن تقنية حكم الفيديو "VAR".

وقال شوبير في تصريحات إذاعية، إن اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة المصري قررت إلغاء العمل بتقنية حكم الفيديو "الفار" في بطولة الكأس.

وأضاف: "أن هذا سيحدث أزمة كبيرة في المباريات".

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جاء ذلك عقب تصريحات من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أكد فيها إن تقنية الفار مستمرة ومستخدمة حاليا في البطولة النسائية.

وكان أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة قال في وقت سابق إنهم يعهدون على إضافة تقنية خط المرمى للدوري وأنه لا توجد نية لإلغاء تقنية الفيديو.

وأسفرت قرعة دور الـ32 ببطولة كأس مصر، التي أجريت صباح الاثنين، بمقر الاتحاد، عن مواجهة بين الأهلي حامل اللقب، أمام النصر أحد فرق دوري القسم الثاني، فيما يلتقي الزمالك منافسه حرس الحدود.

المصدر: "وسائل الإعلام المصري"