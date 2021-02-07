أول تعليق من مرتضى منصور بعد رفض عودته لقلعة الزمالك

أكد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، احترامه لأحكام القضاء، وذلك بعد رفض الطعن الذي تقدم به مع أعضاء مجلس إدارة "الأبيض" المنتخب ضد قرار وزير الشباب والرياضة بإيقاف المجلس.

وكتب مرتضى منصور "تغريدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جاء فيها:

" الحمد لله... الحمد لله ... الحمد لله

أشكر قضاء مصر العظيم ولا تعقيب على حكم القاضي

الحساب عند الله وأمام ضميره المهم أن يكون ضميره مستريحا فيما كتبه

أما أنا وجماهير الزمالك وجمعيتنا العمومية نؤكد احترامنا لأحكام القضاء مهما كانت أسبابه

غدا فى المساء بالصوت والصورة بيان مني أمام الرأي العام لفضح المؤامرة القطرية التي نفذت بأيادي مصرية

البقاء لله".

الحمد لله... الحمد لله ... الحمد لله . أشكر قضاء مصر العظيم ولاتعقيب على حكم القاضي الحساب عند الله وأمام ضميره المهم... Опубликовано Mortada Mansour Воскресенье, 7 февраля 2021 г.

ورفضت محكمة القضاء الإداري الطعن الذي تقدم به مرتضي منصور مع أعضاء مجلس الإدارة المنتخب ضد قرار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بإيقاف مجلس الإدارة.

وأوقف أشرف صبحي مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور عن العمل مع تجميده وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي، بسبب مخالفات مالية رصدتها لجان تفتيش تابعة للوزارة في نهاية شهر نوفمبر الماضي.

المصدر: وكالات