المغربي النصيري ينشر تدوينة مؤثرة بعد فوزه بجائزة الأفضل في "الليغا"

نشر مهاجم إشبيلية، الدولي المغربي، يوسف النصيري، تغريدة مؤثرة بعد اختياره، أمس الجمعة، أفضل لاعب في الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" عن شهر يناير الماضي.

وشارك صاحب الـ23 عاما، عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، صورتين، واحدة حديثة وأخرى التقطها خلال بداياته الأولى مع كرة القدم، وكتب: "أن تحقق أشياء جيدة في حياتك أمر جميل، لكن أن تحققها متجاوزا جميع أنواع العراقيل يجعلها أجمل. فخور ببداياتي الأولى وبما أنا عليه اليوم. سأواصل العمل لكي أسعد الأشخاص الذين لم يبخلوا علي بثقتهم في إمكانياتي. لا تترك شيئا ولا أحدا يحبط عزيمتك في طريقك لمستقبل أفضل. العمل الجاد، الاستمرار، التواضع والالتزام بالواجبات.. ليس هناك طريق آخر".

واختير النصيري كأفضل لاعب في الدوري الإسباني عن شهر يناير الماضي، الذي شارك خلاله في 6 مباريات ونجح في تسجيل 7 أهداف.

وتمكن النصيري من تسجيل 3 أهداف خلال مباراة إشبيلية أمام ريال سوسييداد 3-2، وهدف آخر خلال فوز فريقه على ألافيس بنتيجة 2-1، وثلاثية أخرى في شباك قادش (3-0).

وفي المجمل، سجل النصيري في "الليغا" هذا الموسم، 12 هدفا، ويحتل المركز الثاني في قائمة أفضل الهدافين، بفارق هدفين عن المتصدر، مهاجم أتلتيكو مدريد، الدولي الأوروغوياني، لويس سواريز.

المصدر: RT + LaLiga