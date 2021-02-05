رونالدو يوجه رسالة مؤثرة لجماهيره بمناسبة عيد ميلاده

وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف فريق يوفنتوس الإيطالي، يوم الجمعة، رسالة لجماهيره بمناسبة عيد ميلاده السادس والثلاثين.

وقال رونالدو في "تغريدة" عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "36 سنة لا تصدق! يبدو الأمر وكأن كل شيء بدأ بالأمس".

وتابع: "لكن هذه الرحلة مليئة بالفعل بالمغامرات والقصص التي يجب تذكرها: أول كرة، فريقي الأول، هدفي الأول.. الوقت يمر بسرعة".

36 years old, unbelievable! It feels like it all started yesterday, but this journey is already full of adventures and... Опубликовано Cristiano Ronaldo Пятница, 5 февраля 2021 г.

وأضاف الهداف الأول في تاريخ كرة القدم: "من ماديرا إلى لشبونة، ومن لشبونة إلى مانشستر، ومن مانشستر إلى مدريد، ومن مدريد إلى تورينو.. لكن قبل كل شيء، من أعماق قلبي إلى العالم، لقد قدمت كل ما بوسعي، ولم أتراجع أبدا.. لقد حاولت دائما تقديم أفضل نسخة ممكنة مني".

إقرأ المزيد

وتابع رونالدو: "في المقابل، أعطيتموني حبكم وإعجابكم ووجودكم، ودعمكم غير المشروط.. لذا لن أتمكن أبدا من أن أشكركم بما فيه الكفاية، لم أكن لأفعل (أي شيء) من دونكم".

وواصل "صاروخ ماديرا" حديثه: "بينما أحتفل بعيد ميلادي الـ36، والعام الـ20 كلاعب كرة قدم محترف، آسف لأنني لا أستطيع أن أعدكم بـ20 عاما أخرى من هذا.. لكن ما يمكنني أن أعدكم به، هو أنه طالما أنا مستمر في العمل، فلن تتلقوا مني أقل من 100%".

وختم رونالدو رسالته، قائلا: "أشكركم مرة أخرى على كل دعمكم، وعلى رسائلكم ومبادراتكم الطيبة، خلال هذا اليوم.. هذا يعني الكثير بالنسبة لي، ولكم جميعا مكانة خاصة في قلبي".

وبدأ كريستيانو رونالدو "صاروخ مادير" مسيرته الحافلة بالانتصارات والإنجازات، في سبورتينغ لشبونا البرتغالي وكانت أبرز محطاته مع مانشستر يونايتد في الفترة ما بين عامي (2003 و2009)، ومن ثم كتب اسمه بأحرف من ذهب مع ريال مدريد في الفترة من 2009 وحتى 2018، حيث توج بالعديد من الألقاب الفردية والجماعية وأصبح الهداف التاريخي له برصيد 450 هدفا، قبل أن يرتدي قميص يوفنتوس حاليا.

وانضم النجم البرتغالي إلى صفوف "السيدة العجوز" صيف 2018 قادما من ريال مدريد، في صفقة بلغت قيمتها 112 مليون يورو.

وأصبح رونالدو مؤخرا أفضل هداف في تاريخ كرة القدم، بوصوله إلى هدفه رقم 763 في مسيرته الكروية، وتخطى بذلك النمساوي-التشيكي جوزيف بيكان، حامل الرقم القياسي السابق.

المصدر: وكالات