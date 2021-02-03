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وفاة لاعب دولي إيراني آخر بكورونا

الرياضة

وفاة لاعب دولي إيراني آخر بكورونا
AFP /ATTA KENARE
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توفي لاعب المنتخب الإيراني السابق علي أنصاريان مساء اليوم الأربعاء عن 43 عاما، بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ورقد علي أنصاريان لاعب فريقي برسبوليس واستقلال طهران سابقا، في المستشفى قبل عدة أيام بسبب تدهور حالته الصحية إثر إصابته بفيروس كورونا، إلى أن وافته المنية مساء اليوم الاربعاء.

وقبل أسبوع من اليوم أيضا، توفي لاعب فريق برسبوليس والمنتخب الإيراني السابق مهرداد ميناوند عن عمر ناهز 45 عاما، كذلك بسبب إصابته بفيروس كورونا. 

المصدر: وكالات

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