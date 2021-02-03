وفاة لاعب دولي إيراني آخر بكورونا

توفي لاعب المنتخب الإيراني السابق علي أنصاريان مساء اليوم الأربعاء عن 43 عاما، بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ورقد علي أنصاريان لاعب فريقي برسبوليس واستقلال طهران سابقا، في المستشفى قبل عدة أيام بسبب تدهور حالته الصحية إثر إصابته بفيروس كورونا، إلى أن وافته المنية مساء اليوم الاربعاء.

🖤Our deepest sympathies go to the family and friends of former Iranian footballer Ali Ansarian who dies of #COVID19 at the age of 43! pic.twitter.com/EEuBs4Uxy7 — AFC (@theafcdotcom) February 3, 2021

وقبل أسبوع من اليوم أيضا، توفي لاعب فريق برسبوليس والمنتخب الإيراني السابق مهرداد ميناوند عن عمر ناهز 45 عاما، كذلك بسبب إصابته بفيروس كورونا.

Two Iranian former soccer players Mehrdad Minavand and Ali Ansarian lost their lives battling #COVID19 within days. A great loss for Iranian sports and the country as a whole. #Iranhttps://t.co/k8qm6WY5Tgpic.twitter.com/FHcTcqpqcA — Reza H. Akbari (@rezahakbari) February 3, 2021

المصدر: وكالات