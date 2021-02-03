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أُنس جابر إلى ثاني أدوار غرامبيانس

الرياضة

أُنس جابر إلى ثاني أدوار غرامبيانس
Reuters /GONZALO FUENTES
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صعدت التونسية أُنس جابر إلى الدور الثاني لبطولة كأس غرامبيانس المقامة في ملبورن الأسترالية، وتبلغ قيمة جوائزها المالية أكثر من 565 ألف دولار.

وجاء تأهل أُنس جابر على حساب الروسية آنا بلينكوفا المصنفة 51 عالميا، بفوزها عليها بمجموعتين من دون، وبنتيجة واحدة (6-1) و(6-1) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء، واستغرقت 54 دقيقة فقط.

وستكون أُنس جابر المصنفة 30 عالميا، على موعد في الدور الثاني غدا الخميس، مع الألمانية أنجليك كيربر المصنفة 25 عالميا، التي تغلبت بدورها على التشيكية كاترينا سينياكوفا المصنفة 59 عالميا، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-3) و(4-6) و(6-3).

المصدر: "sport-express" 

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