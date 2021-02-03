برشلونة يخشى رحيل 3 من نجومه مجانا

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن واحد من الملفات التي سيبدأ بها السكرتير الفني أو المدير الرياضي الجديد لبرشلونة، والذي سيأتي مع الرئيس المقبل، عمله في النادي الكتالوني.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات برشلونة يوم 7 مارس المقبل، بعد قرار تأجيلها من يوم 24 يناير الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ملف الثلاثي: الفرنسي عثمان ديمبلي، وسيرجي روبرتو وكارليس ألينيا، من أهم الملفات في الفريق الكتالوني حاليا، باعتبار أن عقودهم تنتهي في صيف 2022، ويجب حسم موقفهم سريعا، إما بالتجديد، أو بيعهم الصيف المقبل لتجنب خروجهم مجانا.

وأوضحت الصحيفة، أن استمرار الثلاثي، عثمان ديمبلي، سيرجي روبرتو وكارليس ألينيا، من عدمه، لا يعتمد فقط على الإدارة الجديدة، وإنما على المدير الفني أيضا.

وأشارت إلى أن ديمبلي يملك العديد من العروض، أبرزها من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتحديدا من مانشستر يونايتد، إلا أن المدير الفني الهولندي رونالد كومان، لديه ثقة في قدراته ويؤيد استمراره.

وأضافت "موندو ديبورتيفو"، أن سيرجي روبرتو، يلقى ترحيبا هو الآخر من كومان باستمراره، حيث يرى فيه المدرب الهولندي لاعبا متعدد الاستخدامات، ويمكن توظيفه كظهير أو لاعب وسط.

ومع ذلك، لا يزال موقف كارليس ألينيا، المعار حاليا إلى خيتافي، معلقا، لكن النادي سيميل لتمديد عقده، وسيختار اللاعب أيضا البقاء، على الرغم من صعوبة حصوله على دقائق مع كومان.

المصدر: وكالات