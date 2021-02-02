شاهد.. رونالدو يروض "الأفاعي"

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس للفوز على مضيفه إنتر ميلان (2-1) في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء، وذلك في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس إيطاليا لكرة القدم.

وضع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز فريق إنتر ميلان "الأفاعي" في المقدمة بهدف مبكر سجله في الدقيقة التاسعة من انطلاق صفارة البداية. ورد رونالدو "صاروخ ماديرا" الصاع صاعين بتسجيله هدفي "اليوفي" في الدقيقتين (26 من ضربة جزاء، و35) من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "جوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو لمدينة ميلانو.

Le penalty transformé par Cristiano Ronaldo ce soir 🥅pic.twitter.com/GYOdqudees — Rémi Martins (@remi_martinss) February 2, 2021

Bastoni & Handanovic won’t wanna see that again 👀💩



On a platter for Ronaldo...#InterJuve#CoppaItalia



pic.twitter.com/S4Wdj7XGI0 — Sacha Pisani (@Sachk0) February 2, 2021

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وسيتجدد الموعد مع الفريقين في مباراة الإياب التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو.

المصدر: RT