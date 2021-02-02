 
مباشر

شاهد.. رونالدو يروض "الأفاعي"

الرياضة

شاهد.. رونالدو يروض
Reuters /Alessandro Garofalo
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pp07

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس للفوز على مضيفه إنتر ميلان (2-1) في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء، وذلك في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس إيطاليا لكرة القدم.

وضع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز فريق إنتر ميلان "الأفاعي" في المقدمة بهدف مبكر سجله في الدقيقة التاسعة من انطلاق صفارة البداية. ورد رونالدو "صاروخ ماديرا" الصاع صاعين بتسجيله هدفي "اليوفي" في الدقيقتين (26 من ضربة جزاء، و35) من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "جوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو لمدينة ميلانو.

إقرأ المزيد
التشكيلة الأساسية لموقعة
التشكيلة الأساسية لموقعة "السيدة العجوز" و"الأفاعي"

وسيتجدد الموعد مع الفريقين في مباراة الإياب التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا