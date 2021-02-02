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شاهد.. رونالدو يخطف كرة بذكاء ويسجل هدفا بطريقة البلياردو

الرياضة

شاهد.. رونالدو يخطف كرة بذكاء ويسجل هدفا بطريقة البلياردو
Reuters /Alessandro Garofalo
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أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفا رائعا لفريقه يوفنتوس في مرمى مضيفه إنتر ميلان في مباراتهما مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس إيطاليا لكرة القدم.

واستغل رونالدو سوء التفاهم بين ثنائي إنتر ميلان، المدافع السلوفاكي ميلان شكرينيار وزميله حارس المرمى السلوفيني سمير هاندانوفيش، واقتنص كرة من الأول وسددها مباشرة ومتقنة في الزاوية البعيدة، فاصطدمت كرته بأسفل القائم الأيمن "على طريقة البلياردو" قبل أن تعانق الشباك، في الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول.

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وكان النجم البرتغالي قد أدرك التعادل "لليوفي" بهدف سجله من ضربة جزاء عند الدقيقة 26 من زمن اللقاء، على ملعب "جوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو لمدينة ميلان.

المصدر: RT 

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